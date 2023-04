Peter Pan & Wendy, la nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 12 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais su, je n'aurais pas grandi non plus...

Peter Pan & Wendy est la nouvelle adaptation de Peter Pan, le grand classique écrit par JM Barrie. C'est un film réalisé par David Lowery (Green Knight) avec Jude Law (Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), AlexanderMolony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil : Chapitre final), YaraShahidi (la série « Grown-ish »), AlyssaWapanatâhk, JoshuaPickering (A Discovery of Witches), JacobiJupe, MollyParker (House of Cards), AlanTudyk (Rogue One : A Star Wars Story) et JimGaffigan.Le film sortira le 28 avril sur Disney +.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.