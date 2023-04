(TEST) Transport Fever 2 Console Edition (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5)

Publié le Mardi 11 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une affaire qui roule !

Je vous parlais, dimanche dernier, des prénoms à la con qui fleurissent sur les feuilles d'appel des classes étudiantes aujourd'hui. En voilà le parfait exemple. Matis. Mathis. Mattis. Voire Matthis. Bref. Un prénom à la con pour une orthographe à la con.Alors il a beau essayer d'attirer l'attention en traversant les bureaux une fois en faisant "tchou tchou", une fois en imitant l'avion, une fois en imitant un bus et une autre fois en faisant le bateau, on continuera à lui lancer des cailloux.Il n'avait qu'à changer de prénom et en prendre un plus simple. Comme Etan. Ethan ? Ethanne ? Etha... non, en fait, laissez tomber.