Publié le Mardi 11 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Cyberflippe

Sorti l'année dernière sur PC, SENSEs: Midnight arrive sur consoles en juin. Il sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. La PS5 et la Nintendo Switch auront même droit à des versions boîtes.Inspiré des classiques de jeux vidéo survie et horreur, SENSEs: Midnight vous permet d'incarner Uesugi Kaho, une étudiante partie enquêter sur une légende urbaine et se retrouvant piégée dans un monde cauchemardesque à l'ambiance cyberpunk.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion.