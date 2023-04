Élémentaire : le nouveau Pixar dévoile une bande-annonce

Publié le Mercredi 12 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tout feu tout flotte

Réalisé par Peter Sohn et produit par Denise Ream, Élémentaire est le nouveau film signé Pixar et Disney. Il est prévu pour cet été, sans date de sortie précise.Ce film racontera l'histoire de Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme, dans la ville d'Element City.On s'attend au classique "suis ta voie, ne laisse pas les autres dicter qui tu es et ce que tu peux faire" qui va parler surtout aux ados. Mais ça a l'air sympa quand même.