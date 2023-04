Endless Dungeon repoussé au 19 octobre

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tant pis pour leurs vacances

Initialement prévu pour le 18 mai, le jeu Endless Dungeon vient d'être repoussé au 19 octobre. Sega, l'éditeur, et Amplitude Studios, le développeur, ont annoncé cette mauvaise nouvelle aux fans.Officiellement, ce report de 5 mois permettra de peaufiner le jeu et de l'améliorer, après les premiers retours faits lors des tests, notamment en ce qui concerne l'équilibrage, la progression, le tutoriel et aussi de lui coller un petit coup de polish pour le rendre esthétiquement plus avenant.Officieusement, le dirlo d'Amplitude n'a jamais pu piffrer ses employés et a décidé de leur niquer leurs vacances d'été pour les faire chier. Bien fait.