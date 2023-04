The Legend of Heroes: Trails into Reverie, nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

3 en 1

Nouvelle bande-annonce pour The Legend of Heroes: Trails into Reverie, le jeu signé Plaion et NIS America et prévu pour le 7 juillet 2023 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.Cette fois-ci, ce sont les fonctionnalités du jeu qui sont au coeur de cette vidéo.Pour rappel, The Legend of Heroes: Trails into Reverie narrera l'histoire de trois personnages : le héros de guerre Rean Schwarzer, le libérateur Lloyd Bannings et le mystérieux homme masqué "C". Le joueur alternera entre les trois tout au long de l'aventure. Quant au synop^sis : Lloyd Bannings doit reprendre les armes pour défendre sa ville, Crossbell, en proie à une terrible menace. Rean Schwarzer, de l'académie de Thors, doit interrompre alors ses cours. Quand à "C", il semble revendiquer la ville-état...