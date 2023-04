PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d'avril pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie liste

Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5)

Doom Eternal (PS4, PS5)

Riders Republic (PS4, PS5)

Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Monster Boy et le Royaume Maudit (PS4, PS5)

The Evil Within (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS4, PS5)

Paradise Killer (PS4, PS5)

Sackboy: A big Adventure (PS4, PS5)

Doom (PS4)

Doom II (PS4)

Doom 64(PS4)

Doom 3 (PS4)

Dishonored: Definitive Edition (PS4)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 18 avril.PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :