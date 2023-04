Synced : le mode solo en démo

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

A tester

Synced est un nouveau looter-shooter dans un univers de science-fiction, où vous incarnerez un Belliciste, venu se bagarrer avec des nanomachines, en équipe de jusqu'à 3 joueurs. Le twist, c'est que vous pourrez absorber les ennemis vaincus pour vous les réapproprier.Synced sera disponible gratuitement, et sort cet été sur PC, plus tard (date non confirmée) sur Xbox Series et PS5.En attendant, le mode solo est en démo gratuite sur Steam jusqu'au 19 avril.