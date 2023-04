Lâ€™annonce de Monochrome Mobius : Rights and Wrongs Forgotten

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 09:30:00 par Julia Bourdin

C’est un très long titre

NIS America a annoncé l’arrivée de Monochrome Mobius : Rights and Wrongs Forgotten (j’ai copié-collé), le nouvel épisode standalone de la série de J-RPG Utawarerumono. Il sortira à l’automne 2023 sur PS5 et PS4.Vous allez incarner Oshtor, un jeune homme, qui sera soudainement écarté de sa vie paisible par l’arrivée de Shunya. Celle-ci lui annonce que son père, qu’il pensait décédé, est en réalité en vie et à Arva Shulan, un pays mystique qui n’apparait sur aucune carte. Oshtor décide alors de partir à l’aventure pour lever le voile sur l’étrange survie de son père.A noter que ce jeu, à l’intriguant synopsis, se vera doté d’une version physique qui contiendra un mini artbook et la bande-son numérique du jeu à télécharger.