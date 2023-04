Ragnarock: Vikings on Tour, un jeu de rythme métal en accès anticipé

Publié le Lundi 17 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer

Ragnarock: Vikings on Tour est un jeu dans lequel vous allez incarner un captiaine viking lancé en pleine course de drakkars. Mais il s'agit avant tout d'un jeu de rythme basé sur de la musiqué métal. Plus vous allez être bon dans le jeu de rythme, plus votre drakkar avancera vite.Une sorte de Guitar Hero, sans la guitare, mais avec des vikings qui rament, donc.Le jeu sort en accès anticipé sur PC, via Steam , en mai. Il proposera 40 morceaux de groupes tels que Alestorm, Gloryhammer, Brothers of Metal, Saltatio Mortis, Wind Rose, sans oublier des DLC, dont le Hellfest Raid, avec des morceaux de groupes tels que Gojira ou Dragonforce.