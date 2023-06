Like a Dragon: Infinite Wealth, la suite de Yakuza

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

A poil

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio sortiront début 2024 le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit d'une suite directe de Yakuza: Like a Dragon.Ce sera l'occasion de retrouver les deux yakuzas Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu. Ils seront tous deux jouables.Pas d'info supplémentaires sur le jeu. Juste quelques "Une histoire épique et inattendue" ou "une aventure haute en couleur" distillés dans le communiqué de presse...Mais on a une vidéo... A poil.