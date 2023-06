De nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas la meilleure cuvée

Need for Speed Unbound (Cloud, PC & Xbox Series X|S) EA Play – 22 juin

The Bookwalker (Console & PC) – 22 juin

Bramble: The Mountain King (Cloud, Console & PC) – 27 juin

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 27 juin

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console & PC) – 29 juin

Arcade Paradise (Console & PC) – 3 juillet

Sword & Fairy: Together Forever (Console & PC) – 5 juillet

Fallout 76 : Rendez-vous avec la Lune – Disponible

Halo Infinite – Saison 4 : Infection – Disponible

The Elder Scrolls Online: Necrom – Disponible

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Hi-Fi Rush : Pack de costumes Teamplay – Disponible

The Elder Scrolls Online : Monture de Tueur de Dragon – Disponible

Battlefield 2042 :Kit de terrain New Dawn – Disponible

Obtenir un Succès dans un jeu du Game Pass (Quête quotidienne – 50 points)

7 Days to Die (Quête hebdomadaire commençant aujourd’hui – Tuer 2 Zombies – 250 Points – réservée aux membres Ultimate)

The Outer Worlds (Quête hebdomadaire commençant aujourd’hui – Jouer)

Vétéran des Quêtes (Quête mensuelle – Finalisez 22 Quêtes quotidiennes et 12 Quêtes hebdomadaires – 500 Points)

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC)

Empire of Sin (Cloud, Console & PC)

Matchpoint – Tennis Championships (Cloud, Console & PC)

Olija (Cloud, Console & PC)

Omori (Cloud, Console & PC)

Road 96 (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Quêtes du Xbox Game Pass :Ils nous quittent le 30 juin :