- Dune : Spice Wars, la grosse mise à jour

Publié le Lundi 26 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein de neuf

Jeu 4X développé par Shiro Games et édité par Funcom, Dune: Spice Wars s'offre une grosse mise à jour, la plus importante depuis le lancement du jeu.Au menu, un mode Conquest, qui propose de nouveaux scenarii, de nouveaux avantages, des défis uniques, une épopée solo rejouable...Mais aussi, des turoriels plus étoffés, divers ajouts, un rééquilibrage, des améliorations de l'espionnage, une refonte des assassinats, des optimisations au niveau de l'économie et un remaniement de l'interface de jeu.Ajoutez de nouvelles régions, un nouveau bâtiment unique pour chaque faction, des améliorations de la qualité de vie et neuf nouvelles bandes originales.