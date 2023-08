(Test) Exoprimal (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 31 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Vivement l'extinction

En testant Exoprimal, Cedric a eu l'occasion de renouer les liens avec de vieilles connaissances : les Dinosaures.Cette fois-ci l'action se tient dans le futur, et non-pas au jurassique, ne lui en voulez donc pas s'il s'est retrouvé un peu dépassé.Je sais pas vous, mais depuis tout petit, je trouve ça vachement cool les dinosaures. D'ailleurs les gosses adorent ça. On pourrait en faire un business plutôt rentable... les jouets ça existe déjà, mais si on voyait plus grand ? Un genre de parc d'attraction. Un peu comme un zoo mais en vraiment dangereux...Nan ça marcherait pas, alors autant construire des cyber-armures et tirer dessus, ça, ça devrait marcher, ça, c'est vendeur.