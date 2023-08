(Test) Baldur's Gate III (PC)

Publié le Jeudi 17 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Le jeu de l'année, tout simplement

Aujourd'hui, je profite l'effervescence autour du jeu pour vous parler un peu de Baldur's Gate III. Je dois admettre que les jeux de Larian Studios, c'est carrément ma câme, mais là j'ai un problème.Il faut que je finisse Baldur's Gate 3 au moins une fois avant la reprise des cours ou mon année est foutue...Je me connais, je vais pas être capable de gérer BG3 et les études en même temps, je suis bien trop faible.Je gratte déjà sur mes heures de sommeil pour jouer "juste un peu plus" au jeu !Larian a communiqué diverses statistiques sur le week-end de lancement, notamment le fait que plus de 350 personnes auraient fini le jeu dans les 48h après sa sortie. Ne les croyez pas, il y a beaucoup de façon de " finir " le jeu bien plus tôt que la normale. C'est techniquement impossible de finir le jeu de manière classique en deux jours.Ah ?! Il faut que j'y aille, Astarion m'appelle...