Des nouvelles fonctionnalités next-gen pour The First Descendant

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Destiny Next Gen

Pour rappel The First Descendant est un RPG d'action et un shooter-looter à la troisième personne, à jouer en coopération avec jusqu'à 3 autres joueurs.Vous incarnez un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité.Nexon a partagé de nouvelles informations sur sa prochaine beta ouverte (le 19 septembre), et continuera d'en dévoiler jusqu'à sa sortie. Et ça annonce du lourd pour les joueurs puisque Nexon a collaboré avec Sony afin de faire de la version PlayStation 5 de The First Descendant une véritable expérience next-gen.Attendez vous à des graphismes en 4K ; grâce aux gâchettes adaptives, vous ressentirez la puissance des armes ; les retours haptiques vous permettrons de vous immerger dans l'environnement ; et un audio 3D immersif vous plongera directement dans l'action.