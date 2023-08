Astronimo : un jeu de plateformes et de puzzles en coop

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu coop qui à l'air plutôt fun

Astronimo est un jeu de plateformes, de construction et de puzzle auquel vous pouvez jouer seul ou avec vos amis en ligne ou en multijoueur local.Les différents niveaux éparpillés dans le système solaire vous demanderont de la réflexion, et de construire des véhicules ou des infrastructures pour progresser.Vous pourrez aussi créer de toutes pièces votre propre niveau via l'éditeur, et le partager en ligne ou à vos amis.Astronima sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam à partir du 27 septembre 2023.