Under the Waves, le jeu édité par Quantic Dream dévoile une vidéo

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Roberto, mio palmo

Edité par Quantic Dream et développé depuis 4 ans par le studio français Parallel Studio, Under the Waves est un jeu d'aventure, narratif et poétique qui vous entraînera dans les profondeurs de la Mer du Nord, à travers l'histoire de Stan, un homme en plein deuil. Stan est un plongeur professionnel au service d'une société de forages pétroliers. Au plus profond de la mer, il va être confronté à des événements étranges.Le jeu sort le 29 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Ambiance tehcno-futuriste, mais aussi message écologique seront au coeur de cette aventure qui s'offre une toute nouvelle bande-annonce.