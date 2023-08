Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty arrive

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un bonne occasion de refaire le jeu

Si le lancement de Cyberpunk 2077 était décevant, le jeu revient bientôt avec son extension Phantom Liberty, qui promet pas mal de nouveau contenu, ainsi qu'une grosse mise à jour gratuite.Souvenez-vous, Cyberpunk 2077 est un immersive-sim sorti din 2020 qui a beaucoup fait jaser dans les chaumières.L'action prend place en... 2077, dans un univers... Cyberpunk. Pas trop de surprises.La sortie du jeu avait été assez chaotique, et on avait appris qu'elle avait été poussée par les éditeurs.Cette nouvelle mise à jour 2.0 semble représenter l'état dans lequel le jeu aurait dû sortir.En plus du DLC qui propose un grand nombre de nouveautés, la mise à jour devrait améliorer l'équilibrage et la qualité générale du jeu, avec notamment des I.A. améliorées, ce qui ne leur fera pas de mal.Tout ce nouveau contenu sera disponible en septembre 2023.