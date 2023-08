Lords of the Fallen : une bande-annonce étendue

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Ombres et lumières

A l'occasion du lancement de la Gamescom, à Cologne, Hexworks, le studio de CI Games, a dévoilé une bande-annonce étendue pour son jeu Lords of the Fallen. Plus d'une minute supplémentaire pour cet action-RPG qui sortira le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Ambiance Dark Fantasy pour ce reboot du jeu éponyme sorti en 2014 qui vous emmènera dans xiom, le royaume des vivants, et Umbral, le royaume des morts. Chacun avec sa propre ambiance, ses propres ennemis, ses propres personnages... et sa propre façon de jouer.On vous laisse y jeter un oeil :