Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin a une date de sortie

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:25:00 par Romain Cappelletti

Pas de risques de se faire wipe en un jet de dés

Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin est un jeu de stratégie en temps réel - ou RTS - basé sur l'univers désormais très populaire de Warhammer : Age of Sigmar.Prenez les commandes de l'une des quatre factions disponibles, et livrez batailles en solo ou en multijoueur.Le dernier trailer en date révèle la 3e faction jouable : la horde spectrale de Hantenuit ; ainsi que le mode conquète, un mode solo qui mettra au défi les joueurs avec des aléas imprévisibles.La sortie de Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin est prévue sur PC, PS5 et Xbox Series (notez que le multijoueur supporte le cross-plateforme) le 17 novembre 2023.