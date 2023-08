Fae Farm : la bande-annonce de lancement

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On va clouer Clochette à la porte d'entrée

Même si le jeu ne sort que le 8 septembre, Fae Farm s'offre d'ores et déjà une bande-annonce de lancement. Pour rappel, le jeu est signé Phoenix Labs. Et il sortira sur Nintendo Switch et PC.Il s'agit d'un jeu de gestion d'une ferme, en multijoueur, dans un conte de fées. Il se déroule sur l'île magique d'Azoria où vous devez développer votre ferme, seul ou jusqu'à 4 joueurs, à l'aide de sorts magiques. Vous devrez la décorer, récolter de nouvelles ressources...Au fil du temps, vous pourrez l'agrandir, créer de nouvelles pièces, les décorer à leur tour... Il faudra explorer le monde pour découvrir de nouveaux sorts et de nouvelles ressources.Les développeurs ont annoncé plusieurs packs DLC à venir, proposant de nouveaux lieux à découvrir, de nouveaux personnages avec lesquels se lier d’amitié ou entamer une histoire d’amour, de nouvelles créatures, de nouvelles histoires... Certaines seront offertes en cas de précommande (d'ores et déjà disponible).