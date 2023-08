Fort Solis est sorti !

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

La peur c'est dans la tête

On vous en parlais il y a quelques semaines, Fort Solis est un survival horror dans un univers de science-fiction.Aux commandes de Jack Leary, vous êtes envoyé en mission pour inspecter la station Solis, une exploitation minière martienne.Assez vite, vous réaliserez que quelque chose ne tourne pas rond, et que Solis est devenu un véritable traquenard.Fort Solis est désormais disponible sur PC et PS5.