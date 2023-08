Un nouveau trailer pour Mandragora

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:10:00 par Romain Cappelletti

Non, pas le groupe de musique





Pour rappel, Mandragora est un action-RPG en 2,5D - les graphismes sont en 3D, mais le gameplay est en 2D -qui s'inspire des genres metroidvanilla et soulslike, pour une aventure nerveuse et poignante.On a encore assez peu d'informations sur Mandragora, mais les joueurs présents à la Gamescom auront l'occasion de tester le jeu cette semaine.Pour nous, le bas-peuple, il faudra prendre notre mal en patience, car le jeu ne sortira pas avant 2024, sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series.