(Test) Moving Out 2 (PC, consoles)

Publié le Mardi 22 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Un jeu qui en fait des caisses

Cette fois-ci, on parle de Moving Out 2 ! Le seul jeu qui vous donnera envie de déménager. Enfin, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que déménager, en vrai, c'est l'enfer.Personnellement je ne suis absolument pas réceptif à ce genre de jeux, alors j'ai dû me faire violence pour mener à bien ce test. En jouant à Moving Out 2, j'étais juste impatient d'arrêter pour faire une activité plus saine, comme une bonne grosse sièste.Pour autant, Moving Out 2 n'est pas mauvais, je dirais que c'est un jeu qu'on aime ou qu'on aime pas. Et moi j'aime pas.