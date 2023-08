- The Invincible : on a une date

Publié le Mardi 22 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

La folie des Hommes...

The Invincible est un jeu d'action aventure, qui met le joueur dans la peau de Yasna, une astrobiologiste contrainte de partir à la recherche de son équipage disparu sur la planète Regis III.The Invincible sera présent à la Gamescom cette année, et les joueurs pourront y tester la démo du jeu.Pour les autres, il faudra attendre le 6 novembre 2023, et être muni d'un PC, d'une PS5 ou d'une Xbox Series.