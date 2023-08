- Endless Dungeon : une bêta fermée début septembre

Publié le Mardi 22 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Seulement pour ceux qui ont déjà payé

Endless Dungeon est un tower defense aux accents roguelike en temps réel, et à jouer en coopération avec des amis.Bloqués dans un vaisseau abandonné, les joueurs devront avancer progressivement vers la sortie, tout en protégeant leur cristal de vagues d'ennemis incessantes.Une bêta fermée sera disponible exclusivement sur PC du 7 au 18 septembre 2023. Vous pourrez y incarner l'un des 4 héros disponibles, explorer 5 environnements et y affronter 15 types de monstres différents, sans compter les 2 boss disponibles, le tout en multijoueur jusqu'à 3.Pour participer à la bêta, vous devrez être détenteur de l'édition Last Wish, ce qui vous permettra de faire profiter de l'accès à la bêta à 2 de vos amis.Pour ceux qui ne peuvent / veulent pas s'offrir l'accès à la bêta, Endless Dungeon sera disponible sur PC et consoles à partir du 19 octobre prochain.