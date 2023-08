(Test) Nova Strike (Switch, PS5, PC, Xbox Series)

Publié le Lundi 21 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Comment c'est dur !

La semaine dernière, j'étais en vacances avec quelques potes. Enfin, en "vacances".Pendant que mes amis profitaient de l'été pour sortir et faire des randonnées, moi, je passais le plus clair de mon temps enfermé à travailler. Les articles ne s'écrivent pas tout seuls après tous, et les tests non-plus.D'ailleurs, j'était bien content parce que je déteste les randonnées. Enfermé dans un appartement avec deux chats et des jeux vidéo, alors c'est qui qui a la belle vie ?