Lies of P : un nouveau trailer

Publié le Lundi 21 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Wow il a changé Pinocchio

Lies of P : c'est le prochain jeu mettant en scène un Pinocchio aux airs de Timothée Chalamet, décidément, il est partout.Lies of P est un soulslike assez sombre, dans lequel le joueur incarne un Pinocchio qui n'a pas froid aux yeux. Le dernier trailer en date, intitulé "How Many Lies", présente un peu l'univers du jeu ainsi que des images de gameplay.Evidemment, un jeu Pinocchio doit tourner autour des mensonges et, à défaut de voir son nez s'agrandir, Pinocchio deviendra un peu plus humain à chaque mensonge qu'il raconte (on ne connait pas encore les implications sur le gameplay).Pour retrouver Geppetto, et avec la promesse de devenir enfin un "vrai petit garçon" à la clef, Pinocchio devra traverser une ville remplie d'automates fous et et créatures transformées par la maladie.Lies of P sortira sur PC, consoles Playstation et Xbox le 19 septembre 2023.On aura sûrement plus d'information à l'issue de la Gamescom, qui approche à grands pas.