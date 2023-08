Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Daï en précommande

Publié le Lundi 21 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

L'anime était très mauvais

Le prochain jeu estampillé Dragon Quest, j'ai nommé Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Daï est l'adaption d'un manga, lui-même adapté de la licence de RPG d'aventure Dragon Quest : la boucle est bouclée.Dans ce jeu de combat en temps réel, les joueurs pourront incarner les différents héros de l'oeuvre originale : Daï, Pop, Maam et Hyunckel, dans leur quête pour vaincre l'armée de l'Empereur du Mal.Vous pourrez revivre les moments forts du manga et de l'anime, et affronter les 5 légats en personne, bien entendu.Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Daï sortira le 28 septembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series, Switch et PC.Les précommandes sont déjà ouvertes, et si vous en profitez, vous recevrez la tenue spéciale "Héros légendaire" de Daï, ainsi que le souvenir "Le précepteur de héros".