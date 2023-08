Call of Duty : Modern Warfare III, date de sortie annoncée

Publié le Lundi 21 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

On est en quelle année ?

Activision a révélé la date de sortie de Call of Duty : Modern Warfare III.Le célèbre jeu de tir continue sur sa lancée avec MW III, si vous êtes confus parce que le jeu est sensé être sorti en 2011, vous n'êtes pas seul.Pas d'inquiétude pour les joueurs de MW II : grâce à la fonction carry forward, vous conserverez votre inventaire et de la progression de vos armes sur MW III.De plus, une nouvelle plateforme, nommée Call of Duty HQ va être mise en place. Y seront centralisés les contenus de MW II, MW III , Warzone, et probablement ceux des prochains jeux de la licence pour offrir plus de confort aux joueurs.Bref, Call of Duty : Modern Warfare III sortira le 10 novembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Les précommandes sont ouvertes.