The Cosmetic Wheel Sisterhood est sorti

Publié le Lundi 21 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

La magie, mais chill

The Cosmetic Wheel Sisterhood est un jeu de deck-building narratif.Le joueur incarne Fortuna, une sorcière bannie de son Coven, et qui cherche à regagner sa liberté.Aidé d'une entité cosmique, créez votre propre deck de voyance et rencontrez de nombreux personnages avec lesquels tisser des liens.Ce jeu en pixel art traite de thèmes comme les relations interpersonnelles, l'identité et la communauté, et est disponible dès à présent sur PC et Nintendo Switch.