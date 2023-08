- Ghostrunner 2 : une date de sortie

Publié le Mardi 22 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Naah c'est trop stylé

Ghostrunner 2 suit les traces de son prédécesseur. Il s'agit d'un jeu d'action à la première personne dans un univers cyberpunk.Courrez à toute vitesse dans les niveaux, et n'oubliez pas, vous avez 1 point de vie, pas 2 !Dans ce second opus, vous aurez l'occasion de quitter la tour Dharma, théâtre du premier épisode, pour affronter les Intelligences Artificielles qui menacent l'humanité.Retrouvez le gameplay frénétique de Ghostrunner dans de nouveaux environnements, et découvrez les nouveautés du titre avec, entre autres, les véhicules et de nouveaux ennemis.Le trailer pue la classe, et annonce la sortie du jeu pour le 26 octobre 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.