Chants of Sennaar : un trailer pour la Gamescom

Publié le Mardi 22 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu avec une vrai identité visuelle

Chants of Sennaar est un jeu d'enquête mêlant puzzles, énigmes et infiltration inspiré du mythe de la Tour de Babel.Explorez la Tour et rencontrez les peuples qui l'habitent.Les différents peuples de la Tour ont perdu contact, de telle sorte qu'ils ne sont plus capables de communiquer entre eux, leurs langages respectifs ayant évolué de manières différentes.Découvrez les 5 différents langages de la Tour, apprenez à reconnaître les runes qui les composent, et traduisez les pour reconnecter les peuples.Chants of Sennaar est en route pour la Gamescom, qui durera du 23 au 27 août 2023.La sortie du jeu est prévue pour le 5 septembre prochain, sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.