- Terra Memoria : un RPG aux allures rétro

Publié le Mardi 22 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

De faux airs rétro pour les nostalgiques

Terra Memoria est un RPG d'aventures au tour par tour, qui mêle pixel art et 3D.Une pénurie de cristaux magiques et le réveil d'anciens robots poussent un groupe de 6 amis à partir explorer le monde de Terra et pour venir en aide à la population.En plus des combats au tour par tour, Terra Memoria vous propose de résoudre des énigmes, fabriquer des outils, et de bâtir votre propre village, pour y accueillir les amis que vous vous ferez en chemin.Terra Memoria sera disponible à la Gamescom, et vous pourrez y jouer dans l'espace dédié aux jeux indépendants.Le jeu devrait sortir prochainement, sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series