- Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions : plus de persos que jamais

Publié le Mardi 22 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions est un jeu de combats dans l'univers du manga Naruto (et sa suite Boruto).Redécouvrez l'histoire de Naruto à travers les combats les plus marquants de la série, ainsi qu'un arc narratif exclusif centré sur Boruto, créé spécialement pour le jeu.Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions propose un roster de plus de 130 personnages, dont trois nouveaux membres de l'organisation de Kara : Boro, Delta et Koji Kashin.Le jeu sortira le 17 novembre 2023 sur consoles, les détails de la sortie PC seront communiqué prochainement.