Une nouvelle série de Podcasts dédiés à Assassin's Creed Mirage

Publié le Mardi 22 août 2023 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Une initiative très intéressante

Une série de podcasts, intitulée Baghdad Soundwalk, vous permettra de vous immerger dans l'univers et l'ambiance du prochain Assassin's Creed en attendant la sortie du jeu.Ce podcast se reproche d'une série de documentaires audio, et vous permettra d'en apprendre plus sur la vie à Baghdad au 9eme siècle.De plus, un autre podcast, Figures of Baghdad, sera disponible fin octobre. Ce dernier parlera de la vie de 10 personnes importantes pour la ville, que vous retrouverez dans Assassin's Creed Mirage.Chaque épisode hebdomadaire dure 15 minutes, pour écouter la série audio, rendez-vous ici Pour rappel, Assassin's Creed Mirage est prévu pour le 5 octobre 2023, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.