- Like a Dragon Gaiden : un trailer pour la Gamescom

Publié le Mardi 22 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Let's Go !!

A l'occasion du début imminent de la Gamescom, un nouveau trailer pour Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name a été communiqué.Ce jeu fait suit à Yakuza : Like a Dragon, un RPG tiré de la license Yakuza acclamé par la critique et les joueurs.Les chanceux présents à la Gamescom pourront tester la démo jouable, le reste de la populace devra se contenter du trailer en attendant la sortie du jeu, annoncée pour le 9 novembre 2023 sur PC ainsi que les consoles Playstation et Xbox.