De nouveaux habillages pour les consoles Xbox Series X

Publié le Mardi 22 août 2023 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Beurk !

€ pour habiller votre console.



Microsoft propose de nouvelles options d'habillage pour votre console Xbox Series.A l'occasion de la sortie de Starfield, un habillage correspondant sera disponible à partir du 18 octobre, qui se marie parfaitement avec la manette et le casque Starfield...Sinon, vous préfèrerez peut-être l'habillage Mineral Camo disponible plus tardivement, le 10 novembre. Tous les goûts sont dans la nature comme on dit...Ah, et c'est super cher : comptez entre 40 et 50