Train Sim World 4 a une date de sortie

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

Un jeu de trains

Avis aux fans de locomotives et chemins de fer : Train Sim World 4 arrive bientôt !La sortie en accès anticipé de Train Sim World 4 est prévue pour le 26 septembre 2023, sur PC et les consoles Playstation et Xbox.On en profite pour vous informer que la légendaire locomotive, "L'Ecossais Volant" sera inclue en exclusivité dans la version Deluxe du jeu.Je dirais bien que les "vrais ferrovipathes" savent à quoi s'en tenir, mais l'argument du "vrai écossais", c'est dépassé.