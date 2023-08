Humankind est sorti sur consoles

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Demain, le monde

Sorti sur PC il y a deux ans environ, Humankind fait son apparition sur consoles. Pour rappel, nous avions testé le jeu à l'époque. Vous pouvez retrouver ce test ici . Mais aussi le test des DLC Cultures of Africa Pack Cultures of Latin America Pack et Together We Rule Expansion Pack Pour ceux qui ont raté la totale, sachez qu'il s'agit d'un 4X, un jeu dans lequel vous incarnez le leader d’une jeune colonie de l’ère néolithique vouée à devenir une civilisation. Pour ce faire, vous allez devoir créer des villes, rencontrer d’autres civilisations, découvrir le monde, et vous battre contre toutes les menaces qui le peuplent.Un excellent jeu qui, donc, est désormais disponible sur consoles. Soit sur Xbox et PlayStation. Vendu 49,99 €, il est proposé avec les deux DLC, Latin America Pack et Africa Pack, inclus.