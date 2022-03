(TEST) Humankind - Cultures of Africa Pack

Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L’Afrique et ses cultures débarquent dans la partie

Après avoir testé le jeu de base, Théo a lourdement demandé à tester le nouveau DLC sorti pour Humankind. C'est logique, me direz-vous. Sauf qu'entre temps, nous avons été plusieurs à tester et apprécier le jeu. Mais il voulait absolument être celui qui testerait l'extension.Alors on a cédé, en se disant qu'il était quand même très très fan du jeu.En cherchant un peu, on s'est surtout rendu compte qu'il voulait rendre hommage à ses ancêtres qui ont voyagé à travers toute l'Afrique Noire et y ont abondemment commercé. Surtout entre le XVIIIIème et le XIXème siècle. Et ils faisaient une escale à Nantes, pour trier leurs marchandises... et leur permettre de se dégourdir les jambes...Bref, Théo a testé Humankind - Cultures of Africa Pack.