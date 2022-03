Dying Light : le patch next gen pour consoles est sorti

Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est l'occasion d'y rejouer

Rejouissance pour les possesseurs de Dying Light qui ont abandonné leur PS4 ou leur Xbox One pour passer sur PS5 ou Xbox Series : le patch next-gen est enfin disponible... ou presque. Il l'est sur PS5, il arrive prochainement sur Xbox Series...Pour la PS5, le jeu est désormais en mode performance 60 FPS en résolution Full HD, mode équilibré à 60 FPS en résolution QHD et mode haute-résolution à 30 FPS en 4K.Sur PS4 Pro, le 30 FPS a été amélioré.Sur Xbox Series X, on aura le mode performance 60 FPS en résolution Full HD, le mode équilibré à 60 FPS en résolution QHD et le mode haute-résolution en 30 FPS en 4K.Sur Xbox Series S et Xbox One X, on aura le mode performance 60 FPS en résolution Full HD et le mode équilibré à 60 FPS en résolution QHD.