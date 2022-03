Disgaea 6 Complete s'offre une date de sortie

Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un amour de zombie

NIS America a annoncé que Disgaea 6 Complete sera disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 28 juin 2022. Et pour l'occasion, une nouvelle vidéo a été dévoilée.Cette nouvelle version contiendra tous les personnages et cosmétiques disponibles en DLC, sortis sur la version Nintendo Switch du jeu. Et on vous le rappelle, Disgaea 6: Defiance of Destiny raconte l'histoire d'un zombie prénommé Zed, branleur et prétentieux appartenant à la plus basse classe des morts-vivants. Alors que le boss des morts-vivants, le puissant Death-tructor, menace leur mode de vie, Zed va se dresser contre lui, et utiliser sa capacité de réincarnation pour le renverser.Et voici la vidéo, donc.