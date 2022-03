Dolmen : sortie prévue pour le 20 mai

Publié le Mardi 8 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Dolmen, un nouvel album d'Obélix ?

Action-RPG à la troisième personne où vous incarnez un soldat qui va devoir affronter une race extraterrestre inconnue, Dolmen est annoncé pour le 20 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Ce jeu de SF vous envoie dans un univers où l’humanité a colonisé de nombreux systèmes grâce à une technologie de voyage spatial révolutionnaire et à des manipulations génétiques sur les soldats pour s'adapter à de nouvelles planètes. Le système Reviam, où se trouve la planète Revion Prime, attire l'attention de Zoan Corp, une société scientifique de mèche avec l'armée. Et les découvertes suggèrent l'existence d'autres dimensions, mais aussi l'existence d'une espèce extraterrestre appelée Vahani, dont les intentions sont assez obscures...Entre action et angoisse, le jeu pourrait bien être une bonne petite surprise à sa sortie.