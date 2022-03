Pocky & Rocky Reshrined annoncé sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 8 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

30 ans après, le retour

KiKi KaiKai: Nazo no Kuro Manto est sorti en 1992 au Japon sur la Super Nintendo et l'année suivante en occident, sous le nom de Pocky & Rocky. Ce shoot'em up était développé et édité par Taito.Aujourd'hui, le duo se reforme pour un nouveau jeu, à paraître sur PS4 et Nintendo Switch dans le courant de l'année. Toujours signé Taito, il s'inspire des shoots des années 80 pour vous replonger dans les folles aventures d'une jeune combattante et de son... raton laveur.A découvrir en vidéo...