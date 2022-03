(TEST) Gran Turismo 7 (PS4, PS5)

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources

Je touche du bois, et je vous laisse deviner ce qui est aussi dur que du bois chez moi, mais je n'ai jamais shooté personne en bagnole.Ah ça, par contre, j'ai un beau palmarès question bestiole. Des chats, des pigeons, des renards, des écureuils... et un truc non identifié, une fois, parce qu'il n'y avait plus que l'oeil coincé dans la calandre.Mais sinon, je suis un excellent conducteur.Papa me laisse souvent conduire dans l'allée...