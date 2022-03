- Quest for Infamy : un nouveau point & click sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La vie d'un pourri

Déjà disponible sur PC, Quest for Infamy est un point & click avec des effluves de RPG, à qui l'on a ajouté aussi quelques petits combats au passage... Il vient de sortir sur Nintendo Switch, pour moins de 10 €.Vous y incarnez Mr. Roehm, un vaurien qui est à la recherche de son prochain mauvais coup. Quand il débarque dans la valée de Krasna, il compte bien faire fortune en filoutant les uns et les autres. Mais il va se retrouver au beau milieu d'une quête qui va rapidement le dépasser et de laquelle dépend le sort du Royaume.Plus de 50 PNJ avec lesquels interagir et plus de 200 lieux à visiter sont inclus dans le jeu.