Urbek City Builder : un nouveau Sim City

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Qui a une pelle ?

Urbek City Builder est un jeu dans lequel vous allez devoir construire votre ville. Et comme dans Sim City, il va falloir faire attention à la manière dont vous construisez, le placement des bâtiments, le contenu d'un quartier... pour essayer d'attirer la population et faire en sorte qu'elle se sente bien dans votre ville.Vous allez aussi devoir faire attention à ne pas épuiser les ressources naturelles et tenter de créer une ville "propre".Le jeu sortira dans le courant de l'année, sur PC, via Steam . Il s'offre aujourd'hui une démo gratuite, ou plutôt un " prologue ", comme les démos sont appelées sur ce site. L'occasion de tester le jeu avant sa sortie.