Publié le Samedi 5 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Haut les mains ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Dernier week-end de vacances pour la zone C, et donc dernier week-end de vacances tout court, puisque dès lundi, tout le monde aura repris les cours.En attendant de repartir au turbin, on se doute que vous tâtez du jeu vidéo pour vous détendre.En plus, dehors, il fait froid, la pandémie est toujours là quoi qu'on en dise et en plus, y'a la guerre.Donc ...